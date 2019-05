Faltam 90 minutos para se saber quem será o campeão

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Mai, 2019, 08:18 / atualizado em 13 Mai, 2019, 08:25 | 1.ª Liga

Os futebolistas do Benfica festejaram a vitória que os deixou mais perto da conquista do título de campeão | Epa-Fernando Veludo

No próximo fim de semana joga-se a derradeira jornada da competição e tudo ficará decidido.



Uma informação, ainda não oficial, veiculada pelo canal de desporto Sport TV, revela que Benfica e Sporting vão jogar ao final da tarde do próximo sábado.



Segundo a mesma notícia os jogos Benfica-Santa Clara e FC Porto-Sporting realizam-se ao final da tarde de dia 18 (sábado), a partir das 18h30.



A liga de clubes deverá anunciar oficialmente a data e hora dos encontros esta segunda-feira.



Porque a conquista do troféu ainda é uma incógnita estará um troféu na Luz e outro no Dragão.



Para a última jornada ficou também por apurar a terceira equipa a descer de divisão: Tondela ou Chaves, com a particularidade das duas formações se defrontarem.

Encarnados sofrem mas ganham

Deste domingo ficou a certeza que “águias” e “dragões” estão firmes na luta pela conquista do campeonato.



O Benfica venceu por 3-2 na visita ao Rio Ave, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou a um ponto de chegar ao 37.º título da sua história.



Os encarnados estiveram sempre por cima do jogo, mas os vila-condenses sempre ofereceram réplica aos comandados de Bruno Lage, que se adiantaram logo aos três minutos, por Rafa.



João Félix, aos 45+2 minutos, ampliou a vantagem, antes de Tarantini reduzir aos 50. Aos 56, Pizzi repôs o avanço em dois tentos, mas o suplente Ronan ainda reduziu, aos 84, lançando a incerteza até ao final do encontro.





Com a vitória sobre o oitavo classificado, os lisboetas chegaram aos 84 pontos, mais dois que o FC Porto, que pouco antes tinha goleado em casa do Nacional (4-0) e chegou a ser líder provisório. A equipa da Luz somou o 18.º jogo consecutivo sem perder, entre eles 17 vitórias, toda sob o comando de Bruno Lage.





No final do encontro de Vila do Conde o técnico dos encarnados Bruno Lage voltou a pôr um travão na euforia dos adeptos enquanto o treinador dos verde e brancos Daniel Ramos se queixou da arbitragem.









Na derradeira jornada, os vice-campeões nacionais, que somam 99 golos marcados em 33 jornadas, à média exata de três por jogo, só precisam de empatar com o Santa Clara, no Estádio da Luz, para fazer a festa, independentemente do resultado dos azuis e brancos.





Apesar dos avisos do treinador encarnado os adeptos viveram o dia de domingo em ambiente de euforia. A festa começou com a chegada da equipa ao estádio, prolongou-se durante o desafio, continuou até o autocarro da equipa abandonar o recinto e prosseguiu de madrugada, já em Lisboa, onde os adeptos esperavam a equipa para a saudar.









Portistas “passeiam” na Madeira



Num jogo fácil para os portistas, o espanhol Óliver, aos 28 minutos, o mexicano Corona, aos 59, e o maliano Marega, aos 88 na conversão de uma grande penalidade, construíram a goleada que atirou o Nacional para a II Liga.





No final da partida o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconheceu que está difícil renovar o título de campeão mas recusou desistir enquanto o técnico dos insulares, Costinha, não quis falar do futuro e mostrou-se triste pela descida de divisão.











Vimaranenses garantem ida à UEFA



Beirões ou transmontanos

A equipa de Sérgio Conceição, ainda campeã em título, vai receber o terceiro classificado Sporting, no Estádio do Dragão, sendo que os “leões”, que empataram na receção ao Tondela (1-1) no sábado, já não podem chegar ao segundo lugar.Na Madeira, o FC Porto entrou determinado a ser líder provisório e pressionar o rival, tendo marcado o primeiro golo aos 14 minutos, na cobrança de um livre direto, pelo lateral brasileiro Alex Telles.Com o Moreirense, que venceu na sexta-feira o Desportivo das Aves (1-0), de fora das competições europeias, por não se ter inscrito, o Vitória de Guimarães conseguiu garantir a última vaga europeia da próxima temporada, ao assegurar o sexto posto, com uma goleada por 5-1 na receção ao Belenenses.A equipa de Luís Castro chegou aos 49 pontos e ainda pode chegar ao quinto lugar, se vencer na visita ao quinto classificado Moreirense, num dérbi minhoto, enquanto a formação de Silas somou o nono jogo sem ganhar, a segunda goleada seguida (depois do 1-8 em casa com o Sporting) e o quarto desaire seguido.Com o Nacional já despromovido, a disputa para evitar o último lugar de descida será, em confronto direto, entre Desportivo de Chaves e Tondela, uma vez que os flavienses saíram derrotados da receção ao Vitória de Setúbal, vencedor por 2-1, num jogo em que os sadinos garantiram mais uma época na I Liga.No jogo da 1.ª volta em Trás-os-Montes os flavienses venceram os tondelenses por 2-1, o jogo da 2.ª volta decidirá toda uma época.