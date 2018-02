Faltam dez jogos para alcançar o título de campeão

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Fev, 2018, 08:22 / atualizado em 27 Fev, 2018, 08:22 | 1.ª Liga

Nesta altura o FC Porto segue no primeiro lugar com 64 pontos, seguido do Benfica e Sporting ambos com 59 pontos.



Cumpridas 24 jornadas do campeonato o FC Porto é a única equipa ainda sem qualquer derrota e tem o melhor ataque (66 golos marcados) e a melhor defesa (12 tentos sofridos).



Na próxima sexta-feira em jogo da 25ª jornada, a partir das 20h30 no Estádio do Dragão, jogam FC Porto e Sporting.



Até ao final da competição aos “dragões” faltam realizar cinco jogos fora e outros tantos em casa.



Quanto às “águias” ainda lhes falta jogar seis encontros no Estádio da Luz e quatro fora.



Os “leões” ainda terão de atuar quatro vezes no Estádio José Alvalade e em seis ocasiões fora.



Eis os jogos a realizar pelos azuis e brancos: Boavista, D. Aves, V. Setúbal e Feirense (em casa); P. Ferreira, Belenenses, Benfica, Marítimo e V. Guimarães (fora).



Os encarnados têm os seguintes jogos: Marítimo, D. Aves, V. Guimarães, FC Porto, Tondela e Moreirense (em casa); Feirense, V. Setúbal, Estoril-Praia e Sporting (fora).



Os verde e brancos ainda jogarão com: Rio Ave, P. Ferreira, Boavista e Benfica (casa); FC Porto, Chaves, Sp. Braga, Belenenses, Portimonense e Marítimo (fora).



À parte do campeonato FC Porto e Sporting ainda se defrontam em Alvalade a 18 de abril, no desafio da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.