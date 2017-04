Faltam três dias para o dérbi Sporting-Benfica

Mário Aleixo - RTP 19 Abr, 2017, 08:01 | 1.ª Liga

Esta quarta feira “leões” e “águias” cumprem mais uma sessão de trabalho nos respetivos centros de estágio.



No Sporting mantém-se a interrogação sobre quem irá ocupar a posição de defesa-esquerdo. Zeegelaar cumpre um jogo de castigo e é ausência certa. Bruno César, Esgaio e Jefferson são os potenciais substitutos.



No Benfica Raul Jimenez e Jonas recuperam de lesões. É preciso esperar por sexta feira para se tentar perceber se os dois avançados recuperam a tempo do dérbi.



Bilhetes e árbitro



A três dias do encontro, em Alvalade, já só falta vender 3500 bilhetes, e todos para sócio, a partir de 40 euros.



O Benfica colocará à venda na quinta feira os ingressos para o dérbi. Com direito a 2500 bilhetes os responsáveis do clube da Luz darão prioridade aos adeptos portadores de Red Pass. Há ingressos a dois preços 31 e 60 euros.



Em aberto continua o nome do árbitro da partida. Nos bastidores fala-se com mais insistência no nome de Artur Soares Dias.



O juiz internacional já arbitrou esta época três jogos dos encarnados com Nacional, FC Porto e Feirense, todos fora, e um do Sporting também como visitante em Guimarães.