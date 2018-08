Faltam três dias para o dérbi

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Ago, 2018, 10:52 / atualizado em 22 Ago, 2018, 10:52 | 1.ª Liga

Na equipa encarnada a última baixa conhecida é a do argentino Salvio que sofreu uma indisposição e ficou fora do jogo com o PAOK, a contar para a Liga dos Campeões.



O médio-ala manifestou-se indisposto na manhã de terça-feira que o retirou do encontro com os gregos mas os responsáveis do clube da Luz admitem que para o jogo com os “leões” estará operacional.



Os outros casos conhecidos e sobre os quais continua a pairar a incerteza são os de Castillo e Jonas.



Do lado da equipa leonina o avançado Bas Dost realizou na terça-feira uma ecografia que confirmou uma lesão muscular na coxa direita. O jogador faz tratamento e está em risco para o dérbi.



Em sentido contrário Bruno César voltou a trabalhar integrado no grupo, após ultrapassar uma lesão grave no joelho direito.