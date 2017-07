Famalicão `arranca` empate em jogo de preparação frente ao Rio Ave

Lusa 15 Jul, 2017, 13:17 | 1.ª Liga



Rúben Ribeiro, logo no primeiro minuto de jogo, inaugurou o marcador para os vila-condense, enquanto Guedes ampliou a vantagem, aos 41 minutos.



No entanto, ainda antes do intervalo, os famalicenses começaram a encetar a recuperação, reduzindo por 2-1, através de Willian, na marcação de uma grande penalidade.



Na segunda parte do apronto, na qual já participaram, na formação dos Arcos, os reforços Karamanos e Óscar Barreto, as duas equipas promoveram várias alterações, tendo os famalicenses se adaptado melhor às mudanças, acabando por lograr o empate, aos 63 minutos, por Anderson.