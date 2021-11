Famalicão goleia na visita ao Boavista e alcança segunda vitória no campeonato

No Estádio do Bessa, o Famalicão marcou por Pedro Brazão, aos três minutos, pelo francês Banza, aos 16 e 48, por Alexandre Penetra, aos 45+1, e por Pêpê, aos 72, enquanto pelo Boavista, que terminou o jogo reduzido a nove devido a expulsões de Reggie Cannon e Abascal, marcaram o croata Musa, aos 44, e o gambiano Yusupha, aos 74.

Com esta vitória, o Famalicão somou o terceiro jogo consecutivo sem perder (duas vitórias e um empate) e está no 12.º lugar do campeonato, com 10 pontos, com o Boavista a somar o oitavo jogo seguido sem vencer, e a primeira derrota em casa, somando 11 pontos, no nono lugar.