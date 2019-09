Famalicão procura manter-se líder da I Liga, Benfica e FC Porto à espreita

Lusa Comentários 26 Set, 2019, 14:26 | 1.ª Liga

A formação orientada por João Pedro Sousa, que tem 16 pontos somados em 18 possíveis, face a cinco vitórias e um empate, vai, mais uma vez, procurar defender o estatuto, no sábado, a partir das 21:30, na receção ao Belenenses, 14.º, com cinco.



O conjunto segundo classificado da II Liga em 2018/19 está a surpreender na primeira presença entre os ‘grandes’ em 25 anos – não estava desde 1993/94 -, sendo que só perdeu pontos em Guimarães (1-1) e vem de um triunfo por 2-1 em Alvalade.



O campeão Benfica, atual segundo classificado, em igualdade pontual com FC Porto (15), e que na quarta-feira não foi além de um ‘nulo’ na estreia na Taça da Liga, no Estádio da Luz, perante o Vitória de Guimarães, recebe no mesmo dia, pelas 19:00, o Vitória de Setúbal, que está em 11.º, com sete.



Os ‘encarnados’ venceram cinco jogos e perderam na receção ao FC Porto, enquanto os sadinos apenas ganharam uma vez, mas também só contabilizam uma derrota. Apenas marcaram um golo e sofreram quatro, somando quatro igualdades a zero.



Por sua vez, o FC Porto, moralizado pela estreia vitoriosa na Taça da Liga, frente ao Santa Clara (1-0), joga no terreno do Rio Ave, a partir das 20:00, no domingo.



Os ‘dragões’ começaram o campeonato com um desaire por 2-1 no reduto do promovido Gil Vicente, mas, depois disso, já vão em cinco triunfos consecutivos. O ‘onze’ de Carlos Carvalhal, quatro, com 10 pontos, promete complicar.



O Sporting, sétimo, com oito pontos, é o último do três ‘grandes’ a entrar em ação, no desafio que encerra a ronda, na segunda-feira, pelas 20:15, com a deslocação ao reduto do Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com três.



Os ‘leões’ não vencem no campeonato há três jogos, tendo, pelo meio, perdido (3-2) para a Liga Europa com o PSV Eindhoven, sendo uma incógnita se ainda será o interino Leonel Pontes a orientar a equipa no embate com o conjunto de Augusto Inácio.



A sétima jornada tem início na sexta-feira, pelas 20:30, com a receção do Boavista, quatro classificado, com 10 pontos, ao Tondela, oitavo, com oito, um encontro em que os ‘axadrezados’ vão procurar manter a invencibilidade, que partilham com o líder.



No sábado, e além dos jogos de Famalicão e Benfica, o Marítimo, 15.º classificado, com cinco pontos, é anfitrião do Moreirense, 10.º, com sete, duas equipas que não vencem há dois jogos. É o primeiro jogo do dia, às 15:00.



Para domingo, o Santa Clara, no nono posto, com oito pontos, é anfitrião do Gil Vicente, 12.º, com seis, às 16:00, o mesmo horário da deslocação do Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo classificado, com quatro, a casa do Vitória de Guimarães, sexto, com nove.



Pelas 18:00, antes do Rio Ave-FC Porto, o Portimonense, que ocupa a 13.º posição, com cinco pontos, enfrenta em Portimão o Sporting de Braga, 16.º, com o mesmo número de pontos.