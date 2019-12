Famalicão procura reforçar terceiro lugar e Sporting de Braga ataca quarta posição

A equipa minhota ocupa o terceiro lugar com 24 pontos, a sete do FC Porto, segundo, e com mais quatro do que o terceiro, o Sporting, e recebe um Tondela instalado a meio da tabela, com 15.



Um pouco mais abaixo, o Sporting de Braga vai tentar somar a terceira vitória consecutiva para o campeonato e, deste modo, chegar ao quarto lugar da prova, ocupado pelo Sporting, que no domingo recebe o Moreirense.



A equipa "arsenalista" ocupa presentemente o quinto lugar com 18 pontos, menos dois do que os "leões", e desloca-se a casa do Desportivo das Aves, último classificado com apenas três pontos e que na jornada passada estreou Nuno Manta Santos no comando técnico, na derrota (3-2) em casa do Moreirense.



No outro encontro agendado para este sábado, o Marítimo, que na jornada passada estreou o treinador José Gomes - derrota por 4-0 na Luz com o Benfica -, recebe o Santa Clara, numa partida em que os verde rubros precisam de somar pontos para fugir aos lugares de baixo da tabela, ocupando neste momento o 16.º lugar com 11, frente a uma formação açoriana que conta mais dois pontos e é 13.º.



A ronda arrancou na sexta-feira com a goleada do campeão Benfica no terreno do Boavista, por 4-1, com golos de Carlos Vinicius, que bisou e ultrapassou o companheiro de equipa Pizzi na lista de melhores marcadores do campeonato (10), Franco Cervi e Gabriel, enquanto Stojiljkovic assinou o tento "axadrezado".



Os encarnados somaram a 10.ª vitória na edição 2019/20 da I Liga - e Bruno Lage a 15.ª vitória em 15 jogos como visitante no campeonato, desde janeiro - e seguraram a liderança, com 36 pontos, mais cinco do que o FC Porto, que visita o Belenenses SAD, no domingo.



Resultados e programa da 13.ª jornada:



- Sexta-feira, 6 dez:



Boavista – Benfica, 1-4.



- Sábado, 7 dez:



Marítimo - Santa Clara, 15h00



Famalicão – Tondela, 18h00



Desportivo das Aves - Sporting de Braga, 20h30



- Domingo, 8 dez:



Vitória de Guimarães – Portimonense, 15h00



Paços de Ferreira - Vitória de Setúbal, 15h00



Sporting – Moreirense, 17h30



Belenenses - FC Porto, 20h00



- Segunda-feira, 9 dez:



Rio Ave - Gil Vicente, 20h15