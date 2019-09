Famalicão vence Paços de Ferreira e reforça comando da I Liga

Lusa Comentários 14 Set, 2019, 18:33 | 1.ª Liga

O treinador Pepa teve uma estreia negativa no comando técnico dos pacenses, que continuam sem vencer na prova, tendo estado a perder por 4-0, com golos de Fábio Martins (seis minutos, de grande penalidade, e 67), Guga (60) e Pedro Gonçalves (72), antes de Tanque reduzir, aos 87 e 90+3.

O Famalicão, que ainda não perdeu na I Liga, reforçou o comando da prova, com 13 pontos, mais quatro do que o Benfica, campeão nacional, e o FC Porto (ambos com nove, mas menos um jogo realizado), enquanto o Paços de Ferreira é último classificado, com um.