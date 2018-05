FC Porto. A caminhada até à conquista do campeonato

Inês Geraldo - RTP Comentários 05 Mai, 2018, 23:24 / atualizado em 05 Mai, 2018, 23:36 | 1.ª Liga

A 9 de agosto o FC Porto começou mais uma edição da Liga Portuguesa no Estádio do Dragão. Sérgio Conceição foi escolhido como o novo treinador com o objetivo de levar os dragões a um novo título de campeão nacional, que fugia desde 2013. Frente ao Estoril, o FC Porto não podia ter dado melhor início à sua participação no campeonato.



Uma goleada por 4-0 foi o primeiro passo dado pelo FC Porto para garantir o 28.º título de campeão nacional da sua história. Com um comando técnico renovado, os jogadores mostraram a melhor faceta do treinador em campo. Aguerridos, a nova equipa azul e branca esteve irrepreensível nas primeiras 25 jornadas de campeonato.

Vinte e cinco jogos sem perder

Aproveitando da melhor maneira jogadores como Yacine Brahimi, Vincent Aboubakar ou Moussa Marega, Sérgio Conceição montou uma equipa que se mostrou durante a maior parte da época muito agressiva e assertiva nas partidas que disputou.



Derrotas em março e liderança perdida

O arranque definitivo para o título



Jogos frente aos ‘grandes’

Nas primeiras sete jornadas que jogou, sete triunfos. Vinte e um pontos averbados, taco a taco com o bom início de Liga feito pelo Sporting. Dos sete jogos, quatro terminaram em goleadas. Estoril, Moreirense, Desportivo de Chaves e Portimonense foram incapazes de parar um ataque demolidor e uma defesa de betão, liderada por Felipe e Iván Marcano e coadjuvada por Alex Telles e Ricardo Pereira.Todas as goleadas foram conseguidas no Estádio do Dragão perante os próprios adeptos. Marega, Aboubakar e Brahimi deram o mote para exibições dominadoras e golos para todos os gostos.A primeira perda de pontos surgiu no Estádio de Alvalade. Num jogo equilibrado, um duelo de titãs e um empate entre as equipas de Sérgio Conceição e Jorge Jesus. No entanto, a resposta dada pelo FC Porto na partida seguinte foi demolidora. Triunfo de 6-1 sobre o Paços de Ferreira, no Dragão.Com uma equipa solidária entre si e aguerrida, os golos do FC Porto foram sendo divididos por Marega, Aboubakar, Soares e Brahimi, com a ajuda do grande assistente do campeonato português, Alex Telles.Depois de mais dois triunfos, em que se destaca uma vitória de 3-0 no Bessa, frente ao Boavista, o FC Porto cedeu dois empates. Primeiro, na Vila das Aves, e depois no Dragão, frente ao Benfica.A tentar chegar a um inédito penta, a equipa de Rui Vitória não começou bem a temporada e teve teste de fogo no reduto dos. A partida terminou com um empate a zero. Entre o futebol jogado houve muita polémica na arbitragem de Jorge Sousa.Na jornada seguinte, viagem a Setúbal. O FC Porto deu uma resposta cabal à perda de pontos e voltou a deixar em campo uma exibição demolidora. Resultado de 5-0 com um espetáculo de golos de Aboubakar e Moussa Marega, com o maliano a conseguir umNos dez jogos seguintes, a equipa de Sérgio Conceição continuou invicta. Com 30 pontos em disputa, 28 foram conquistados. Apenas o Moreirense roubou pontos, em Moreira de Cónegos, num empate sem golos.À 25.ª jornada, o triunfo caseiro sobre o Sporting por 2-1 apontava para uma liderança mais tranquila mas as três jornadas seguintes colocaram em dúvida a campanha invica do FC Porto. Em 25 jogos de campeonato, o FC Porto venceu 21 e empatou apenas quatro.O mês de março afigurou-se difícil para a equipa de Sérgio Conceição. Perda de fulgor dos jogadores no campeonato levou à primeira derrota da época. Aconteceu a 11 de março, em Paços de Ferreira. O defesa Miguel Vieira marcou ainda na primeira parte o único tento que fez o FC Porto perder os três pontos, numa partida em que ostiveram queixas para com o antijogo pacense.Seguiu-se o Boavista em casa. Jogo conseguido da equipa portista, que venceu por 2-0 com golos de Felipe e Herrera. Na jornada 28, o FC Porto sofreu novo revés. Em Belém, a equipa de Sérgio Conceição não foi capaz de travar o Belenenses de Silas e perdeu por 2-0.Nova derrota em apenas três jogos e a liderança perdida para o Benfica, que ficava um ponto à frente do clube da cidade invicta. No entanto, o FC Porto ficou no segundo lugar apenas por uma jornada.Depois do desaire no Restelo, o FC Porto encetou a perseguição ao líder Benfica. Vitória na jornada 29 frente ao Desportivo das Aves por 2-0 e de seguida deslocação ao Estádio da Luz.No reduto do Benfica jogou-se a partida do título. Num Estádio da Luz repleto, o empate sem golos parecia que ia predominar até ao apito final de Artur Soares Dias. Primeira parte mais pressionante dose segunda metade com o FC Porto a arriscar mais.Um risco que compensou quando já perto dos 90 minutos Hector Herrera gelou a Luz. Recuperação à entrada da área benfiquista e remate portentoso que Bruno Varela só pôde seguir com os olhos.Golo fantástico do capitão mexicano no Estádio da Luz que devolveu a liderança à equipa de Sérgio Conceição e o passaporte para o 28.º título de campeão nacional. Com vantagem no confronto direto frente ao grande rival de Lisboa, o FC Porto não quis deixar dúvidas na conquista pelo título que fugia desde 2013.Depois de um triunfo suado do Benfica no Estoril, osforam perentórios quando receberam na jornada 31 o Vitória de Setúbal. Goleada por 5-1, com uma entrada lancinante frente à equipa de José Couceiro.Aos 16 minutos, o FC Porto já vencia o adversário por claros 3-0, com golos de Moussa Marega, Iván Marcano e Yacine Brahimi. João Amaral marcou golo de honra dos sadinos, que ainda viram Jesús Corona e Alex Telles a estabelecerem o resultado final em 5-1.A partida que se seguiu foi num dos campos mais difíceis para o FC Porto nos últimos anos. O Marítimo recebeu oss ainda em posição de lutar pelas competições europeias e quase tirou pontos aos azuis e brancos.No entanto, Moussa Marega saltou, aos 89 minutos, mais alto que a defesa maritimista e deu um triunfo que colocou o título a caminho do Dragão. É que antes de um triunfo complicado no Caldeirão do Funchal, o Benfica já havia sido surpreendido pelo Tondela no Estádio da Luz e ficava a cinco pontos da equipa de Sérgio Conceição.Para além de dominar mais de dois terços do campeonato com mais 20 triunfos nos primeiros 25 jogos, o FC Porto também soube fazer a diferença nos jogos com os chamados ‘grandes’.Na primeira volta, as partidas frente a Sporting (em Alvalade) e Benfica (no Dragão) terminaram empatados a zero mas a segunda volta trouxe desfechos diferentes.À jornada 25, o FC Porto recebeu o Sporting no Estádio do Dragão e venceu. Marcano inaugurou o marcador, Rafael Leão empatou no fim da primeira parte e já nos segundos 45 minutos, Brahimi fez o 2-1, após assistência do regressado Gonçalo Paciência.No Estádio da Luz, o FC Porto voltou a fazer estragos, depois de conseguir uma vitória e um empate nas duas temporadas anteriores. Depois de uma partida algo equilibrada, com cada uma das equipas a dominarem uma das partes, o 0-0 parecia ser o resultado final. Marcador que não interessava ao FC Porto e que foi desfeito pelo capitão Herrera.Remate fora da área que bateu Varela e catapultou o FC Porto para a liderança e a conquista do 28.º campeonato da história dos. A 5 de maio de 2018, um empate entre Sporting e Benfica deu o título à equipa de Sérgio Conceição, ainda com dois jogos por disputar.