FC Porto a meio gás sem sete internacionais e três jogadores limitados fisicamente

Diogo Dalot (Portugal sub-21), Maxi Pereira (Uruguai), Diego Reyes, Hector Herrera e Jesús Corona (México), Yacine Brahimi (Argélia) e Vicent Aboubakar (Camarões) são os jogadores portistas que se encontram ao serviço das respetivas seleções.



De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, o defesa brasileiro Alex Telles e o médio Danilo voltaram a fazer treino condicionado e o avançado maliano Marega realizou tratamento e trabalho de ginásio.



Da sessão orientada pelo treinador Sérgio Conceição, no Olival, em Vila Nova de Gaia, destaque para o médio Bruno Costa, do FC Porto B, que se juntou aos trabalhos da equipa principal.



Com o campeonato parado para a realização de jogos das seleções, Sérgio Conceição marcou nova sessão de treino para as 11h00 de sexta-feira, novamente à porta fechada, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.