FC Porto-Benfica. Clássico do tudo ou nada para o Benfica

, enquanto novo desaire, como nos "oitavos" da Taça de Portugal (3-0), que acabou por ditar a despedida de Jesus, deixa os encarnados a sete pontos do comando.A dois dias do clássico, e após ano e meio no cargo, na sua segunda passagem pelo clube, Jesus deixou de forma repentina o comando do Benfica, decisão pelos vistos conjunta do técnico e do presidente Rui Costa, embora nenhuma explicação para este "divórcio" inesperado tenha sido dada publicamente por ambos.Numa altura em que a contestação dos adeptos estava a aumentar de volume, a imprensa desportiva revelou a existência de alegados problemas entre Jesus e alguns dos jogadores do plantel, mas essa situação não foi confirmada por ninguém da estrutura encarnada.O FC Porto surge, por seu lado, estável e motivado pelo claro triunfo na Taça, sendo que precisará, tudo indica, de vencer para segurar a liderança, uma vez que o Sporting recebe um dia antes o Portimonense.Ao contrário do que aconteceu no duelo da Taça de Portugal, Sérgio Conceição vai desta vez poder comandar a equipa no relvado, depois de ter cumprido 15 dias de castigo.O técnico portista não perde com Benfica há sete jogos e, no geral, o FC Porto vai tentar somar a 11.ª vitória consecutiva em partidas a contar para a I Liga esta temporada.Além disso, os "dragões" procuram manter o registo perfeito em casa em jogos a contar para o campeonato, em que neste momento levam sete triunfos, com 19 golos marcados e apenas três sofridos.





Evanilson, que "bisou" no duelo da Taça de Portugal, mas acabou expulso, é baixa certa para Sérgio Conceição, que ainda tem esperanças em poder contar com Pepe, que falhou o clássico da semana passada devido a problemas físicos.





Baixas no plantel encarnado







Em contraponto, o Benfica não fica longe nos jogos fora da Luz, com sete vitórias e um empate (1-1 com o Estoril Praia), incluindo 25 golos marcados e só quatro sofridos.Antes do primeiro encontro no Dragão, em que saiu lesionado, Darwin vinha de três jogos seguidos a marcar em todas as provas, com um total de sete golos.Otamendi foi expulso na Taça de Portugal e falha novo reencontro com a sua antiga equipa, enquanto Grimaldo testou positivo à covid-19 e está afastado do plantel.