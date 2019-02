FC Porto-Benfica. Faltam 2 dias para o jogo do ano

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Fev, 2019, 08:38 / atualizado em 28 Fev, 2019, 08:38 | 1.ª Liga

As duas formações estão separadas por um ponto na frente da competição com vantagem para os portistas.



O FC Porto deverá entrar “reforçado” para o grande teste, com o previsível regresso ao “onze” de Brahimi, sendo que Danilo e Marega também estão recuperados de lesões e às ordens do treinador Sérgio Conceição.



O avançado maliano, que se lesionou no início de fevereiro, foi suplente no 3-0 aos bracarenses para a Taça de Portugal, na terça-feira, e Danilo também começou no banco e entrou. Em relação à última ronda, também podem regressar Soares e Militão.



Nas “águias” o técnico Bruno Lage tem um enigma para resolver: se mantém o jovem Florentino no meio-campo, juntamente com o brasileiro Gabriel, ou se faz regressar Samaris, utilizado a central na ausência de Ferro, expulso na 22.ª ronda.



O treinador benfiquista voltará a ter disponível Ferro, o defesa central que foi buscar à equipa B após as lesões de Jardel e Conti, bem como o lateral direito André Almeida, que falhou a goleada ao Desportivo de Chaves (4-0), na segunda-feira, para cumprir a penalização a um quinto amarelo.



As duas equipas voltam a treinar esta quinta-feira, nos respetivos centros de estágio, de forma a preparar o jogo.