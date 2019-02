FC Porto-Benfica. Faltam 3 dias para o jogo do ano

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Fev, 2019, 10:13 / atualizado em 27 Fev, 2019, 10:13 | 1.ª Liga

A lotação do recinto está esgotada sendo esperada uma assistência perto dos 50 mil espetadores.



Desse número 2500 serão afetos ao clube encarnado.



O encontro poderá ser decisivo para as contas finais do campeonato ou não.



As duas formações estão separadas por um ponto e daí o encontro estar a despertar grande interesse junto dos adeptos de ambas as equipas.



Os portistas jogaram na terça-feira frente aos bracarenses para a Taça e referência para as dificuldades físicas sentidas por Manafá nos últimos minutos da partida



Do banco não saiu o recuperado Marega bem como Casillas, Maxi Pereira e Éder Militão, todos em poupança para o clássico.



Do lado dos encarnados Jonas esteve terça-feira de manhã em Madrid para ser consultado pelo ortopedista que o tem acompanhado na recuperação dos problemas lombares.



O avançado voltou a Lisboa ao final da noite e não está em causa a sua utilização, no próximo sábado.



Quanto aos problemas no centro da defesa parecem mais desanuviados. Ferro regressa após cumprir um jogo de castigo, Jardel está recuperado e deve voltar a treinar esta quarta-feira, Conti com uma lesão muscular na coxa esquerda continua fora das contas do treinador Bruno Lage.



O médio Fejsa com traumatismo num dedo do pé esquerdo volta a não entrar no rol de jogadores disponíveis para o clássico.



As duas equipas começam esta quarta-feira a preparar o clássico.