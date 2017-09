FC Porto continua a preparar jogo com Desportivo Chaves

Lusa 01 Set, 2017, 18:18 / atualizado em 01 Set, 2017, 18:18 | 1.ª Liga

Sérgio Conceição continua, face aos jogos das seleções, com o plantel a ‘meio gás’, sem Ricardo Pereira e Danilo (Portugal), Diogo Dalot (sub-21), Herrera, Corona e Reyes (México), Brahimi (Argélia), Marega (Mali) Maxi Pereira (Uruguai) e Aboubakar (Camarões).



O técnico portista ainda não conta a 100 por cento com o brasileiro 'Tiquinho' Soares, que, de acordo com o clube, mantém “o regime de treino integrado condicionado”.



A equipa volta a treinar no sábado, às 09:00, no Olival, em sessão à porta fechada.



O FC Porto lidera a I Liga com os mesmos 12 pontos do que o Sporting, mas com uma vantagem dos ‘leões’, devido aos dez golos marcados. Os dois emblemas são seguidos por Benfica e Rio Ave, que empataram 1-1 na última jornada e contabilizam dez pontos.



Na quinta jornada, que antecede a primeira jornada da ‘Champions’, Sporting e Benfica jogam na sexta-feira, fora com o Feirense, e em casa com Portimonense, respetivamente, e o FC Porto recebe o Chaves, no dia seguinte.