FC Porto continua preparação para Taça de Portugal

Lusa 10 Out, 2017, 18:30 | 1.ª Liga

Com Danilo (Portugal), Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Herrera, Jesús Corona (México), Maxi Pereira (Uruguai) e Vincent Aboubakar (Camarões) ao serviço das seleções, além de Diogo Dalot nos sub-21, Sérgio Conceição recorreu a nove futebolistas da formação secundária.



Alan Bidi, Luís Mata, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Musa Yahaya, Galeno, Alberto Bueno e André Pereira foram chamados à sessão de treinos da equipa principal, que se exercitou “em conjunto com a equipa de sub-19”, adiantam os ‘dragões’.



André André é o único futebolista no boletim clínico, continuando a cumprir treino integrado condicionado.



Os ‘azuis e brancos’ voltam aos treinos na quarta-feira, pelas 16:00, numa sessão à porta fechada, ainda de preparação para o jogo de sexta-feira da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Lusitano de Évora, disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa.