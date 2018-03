FC Porto defende liderança da Liga em Paços de Ferreira

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Mar, 2018, 10:28 / atualizado em 09 Mar, 2018, 10:28 | 1.ª Liga

Numa luta pelo título reduzida a dois, depois de o Sporting perder no Dragão (2-1) e ficar a oito pontos do primeiro lugar, o conjunto de Rui Vitória é o primeiro a entrar em campo na 26ª jornada, tentado reduzir, provisoriamente, a desvantagem.



Os encarnados, que venceram os últimos cinco jogos e oito dos derradeiros nove, jogam com o 13º colocado na Luz, onde somam 11 vitórias e um empate, com o Sporting (1-1), com 40 golos marcados e cinco sofridos (17-1 nos últimos quatro).



Sem Pizzi, que forçou o quinto amarelo face ao Marítimo (5-0) para limpar a folha disciplinar, Rui Vitória não poderá repetir o “onze” dos derradeiros quatro jogos, com Samaris e João Carvalho a perfilarem-se como os mais prováveis substitutos do “21”.



De resto, e numa altura em que são bem maiores os problemas fora do campo do que com a equipa de futebol, tudo se deverá manter, num coletivo que tem tido no brasileiro Jonas, já autor de 30 golos, a sua grande referência.



Pela frente, o Benfica vai ter um conjunto que, sob o comando de José Mota, atravessa o melhor período da época, somando três triunfos e dois empates nas últimas cinco rondas, que lhe valeram saltar do 18º e último para o 13º posto.



Em reduto alheio, o Desportivo das Aves pontuou na maioria das vezes, somando três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com o quinto melhor ataque, com 15 golos marcados.



Os encarnados são, porém, claramente favoritos para ficarem, provisoriamente, a dois pontos do FC Porto, que, no domingo, visita o Paços de Ferreira, formação que na última ronda caiu para zona de despromoção, no 17º lugar.

FC Porto tem tudo a favor

Os “dragões”, ainda sem derrotas (21 vitórias e quatro empates), ganharam os últimos seis jogos e 11 dos derradeiros 12, apresentando-se na Mata Real sem grande desgaste, depois de um jogo tranquilo em Liverpool (0-0), na terça-feira.



O maior problema dos portistas são as baixas, a última das quais o avançado maliano Marega, melhor marcador dos “dragões” no campeonato (19 golos), que se lesionou frente aos “leões”, juntando-se a Soares, Alex Telles e Danilo.



Com os reforços de inverno, o treinador Sérgio Conceição tem, porém, soluções de qualidade para manter a equipa na senda das vitórias, sendo que, em reduto alheio, são já nove, mais três empates, em 12 encontros.



Quanto ao Paços de Ferreira, está no pior momento da época, com cinco derrotas consecutivas -- que fizeram cair a equipa do 13º para o 17º lugar -, duas delas em casa, onde soma quatro vitórias, quatro empates e quatro desaires.

Sporting sem margem de erro



No terceiro posto, a oito pontos do FC Porto e três do Benfica, segue o Sporting, que perdeu o “comboio” do título e agora terá como objetivo principal chegar ao segundo lugar, último de acesso à Liga dos Campeões (terceira pré-eliminatória).



Os “leões”, que perderam dois dos últimos cinco encontros e já cederam 12 pontos fora (três empates e duas derrotas), deslocam-se na segunda-feira ao reduto do Desportivo de Chaves, que só perdeu três vezes em casa, com FC Porto, Benfica e Feirense.

Sp. Braga atento às falhas alheias

A ronda abre hoje (sexta-feira), com o Sp. Braga à procura do quinto triunfo consecutivo na receção ao Moreirense, 16º colocado, que deixará os “arsenalistas”, à condição, a um escasso ponto dos comandados de Jorge Jesus.



No sábado, e além do jogo da Luz, o Rio Ave, com apenas quatro pontos somados nas últimas seis rondas, é anfitrião do Feirense, que vem de um 3-0 ao Boavista, enquanto os “axadrezados” recebem o lanterna-vermelha Estoril, a zero nas últimas quatro rondas.



O jogo da Mata Real fecha o programa de domingo, que arranca com um Portimonense-Vitória de Guimarães, equipas tranquilas, mas em crise de resultados, e prossegue com o Marítimo-Vitória de Setúbal e o Belenenses-Tondela.