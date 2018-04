FC Porto defende liderança da Liga frente ao V. Setúbal

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Abr, 2018, 08:15 / atualizado em 20 Abr, 2018, 08:15 | 1.ª Liga

A equipa portuense, que venceu por 1-0 no Estádio da Luz, graças a um golo marcado pelo médio mexicano Herrera, aos 90 minutos, detém dois pontos de vantagem sobre o rival lisboeta, que se desloca no sábado ao recinto do Estoril Praia, penúltimo classificado.



O Sporting, terceiro posicionado, a cinco pontos do FC Porto e a três do Benfica, recebe no domingo o Boavista, oitavo, no rescaldo da qualificação para a final da Taça de Portugal, alcançada na quarta-feira frente ao FC Porto, no desempate por grandes penalidades.

Dragão sem ordem para relaxar



O comandante goleou por 5-0 em Setúbal, na primeira volta do campeonato, mas empatou 1-1 na última receção aos sadinos, na época passada, na qual foi incapaz de vencer o Vitória, pois também não foi além de uma igualdade 0-0 no Estádio do Bonfim.



A equipa treinada por Sérgio Conceição defrontou os principais adversários na luta pelo título no espaço de quatro dias e, em Alvalade, pode ter sofrido uma baixa importante - a juntar a Danilo -, pois o avançado Soares foi substituído, aparentemente, lesionado.

Benfica e Sporting não desarmam

O Benfica, que procura conquistar um inédito quinto título consecutivo, também se debateu com uma ausência muito relevante nos últimos dois jogos (vitória por 2-1 em Setúbal e derrota na receção ao FC Porto), o avançado brasileiro Jonas, melhor marcador destacado da Liga, com 33 golos.



O tetracampeão vai defrontar uma equipa a lutar pela permanência, a primeira na zona de despromoção, que venceu por 3-1 na primeira volta, com golos de jogadores que estão lesionados (Krovinovic), em dúvida (Jonas) ou de regresso há pouco tempo à competição após paragem devido a lesão (Salvio).



O Sporting, que na primeira volta se impôs também por 3-1 ao Boavista (sem preocupações pela manutenção, nem ambições a um lugar de acesso às provas europeias), procura, pelo menos, atingir o segundo lugar, mas tem o Sporting de Braga, quarto classificado, à mesma distância de três pontos.

Provas da UEFA e permanência



Os minhotos dão o pontapé de saída na ronda, ao receberem esta sexta-feira o Marítimo, sexto colocado, em igualdade pontual com o Rio Ave, que ocupa o quinto lugar, o qual pode proporcionar o acesso à Liga Europa, caso o Sporting vença o Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal.



Os avenses qualificaram-se pela primeira vez para o jogo decisivo no Jamor, ao eliminarem na quarta-feira o Caldas, do terceiro escalão, mas estão em situação delicada na Liga, no 15.º lugar, em igualdade com Paços de Ferreira, ambos com mais dois pontos do que o Estoril.



O Aves joga no estádio do Tondela (12.º), ainda em busca de mais alguns pontos que lhe assegurem, matematicamente, a permanência no principal campeonato, enquanto o Paços de Ferreira recebe o Belenenses (11.º), com mais um ponto e em situação idêntica ao Tondela.



Em posição ainda mais complicada está o lanterna-vermelha Feirense, a quatro pontos da zona de manutenção e que recebe o Vitória de Guimarães (nono), enquanto o Moreirense (13.º, com os mesmos pontos do Setúbal) recebe o Rio Ave, com a 'mira' no importante quinto lugar.