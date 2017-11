FC Porto e Benfica avançam na preparação do clássico

Mário Aleixo - RTP 28 Nov, 2017, 08:22 / atualizado em 28 Nov, 2017, 08:22 | 1.ª Liga

As duas formações partem para o desafio separadas por três pontos com vantagem para os azuis e brancos.



Do dia de segunda-feira surge uma equipa do FC Porto que treinou no centro de estágio do Olival, em Gaia, à porta fechada.



Sem lesionados o treinador Sérgio Conceição voltou a chamar à sessão de trabalho André Pereira, avançado da equipa B.



No Benfica a notícias do momento passa pelo lugar de guarda-redes. Bruno Varela parte em vantagem para ser o titular no Dragão.



Svilar esteve cinco dias com 39º de febre e perdeu quase quatro quilos. A quatro dias do clássico o tempo será consumido a potenciar a condição física do jogador.



As duas equipas voltam esta terça-feira ao trabalho.