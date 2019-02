FC Porto e Benfica fogem à concorrência na luta pelo título

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Fev, 2019, 08:51 / atualizado em 19 Fev, 2019, 08:51 | 1.ª Liga

A 22.ª jornada da competição permitiu que “dragões” e “águias” se destacassem na vanguarda da classificação.



O FC Porto ganhou ao V. Setúbal, no Dragão, por 2-0, e o Benfica foi à vila das Aves derrotar a formação local por 3-0.



O grande perdedor da ronda foi o SC Braga, terceiro à partida para a jornada, que manteve a posição mas ficou mais distante dos dois primeiros.



Os “arsenalistas” do Minho foram a Alvalade e perderam por 3-0 frente ao Sporting.



Perante este quadro de resultados a classificação é agora comandada pelo FC Porto com 54 pontos, seguido do Benfica com 53, SC Braga 49 e Sporting 45.



Até ao final do campeonato o FC Porto joga com Tondela (fora), Benfica (casa), Feirense (fora), Marítimo (casa), SC Braga (fora), Boavista (casa), Portimonense (fora), Aves (casa), Nacional (fora), Santa Clara (casa), Rio Ave (fora) e Sporting (casa).



Quanto ao Benfica defronta o Chaves (casa), FC Porto (fora), Belenenses (casa), Feirense (fora), Marítimo (casa), Moreirense (fora), Portimonense (casa), Santa Clara (casa), Rio Ave (fora), Tondela (casa), SC Braga (fora) e V. Setúbal (casa).



Nota individual para o suíço Seferovic, avançado dos encarnados, que atingiu o topo da lista de goleadores na companhia de Bas Dost (Sporting) e Dyego Sousa (SC Braga) todos com 14 golos, embora o futebolista do clube da Luz tenha menos jogos realizados.



Na jornada do próximo fim de semana o FC Porto desloca-se a Tondela, o Benfica recebe o Chaves, o SC Braga faz as honras da casa ao Belenenses e o Sporting desloca-se à Madeira para defrontar o Marítimo.