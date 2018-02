FC Porto e Benfica nos limites para impor estatuto

Mário Aleixo - RTP 03 Fev, 2018, 09:04 / atualizado em 03 Fev, 2018, 09:04 | 1.ª Liga

O FC Porto procura regressar este sábado à liderança da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Sporting de Braga, da 21ª jornada, num dia em que o Benfica também pode chegar ao topo.



Depois de terem perdido a liderança para o Sporting, embora com menos meio jogo disputado (a segunda parte no Estoril), os "dragões" recebem os bracarenses, quartos a seis pontos do FC Porto, e, em caso de triunfo, voltam a subir ao primeiro lugar, pelo menos até domingo, quando os "leões", que têm um ponto de avanço, visitam o Estoril Praia.



Antes, na abertura da ronda, o Benfica, a três pontos do Sporting e a dois do FC Porto, também pode chegar ao topo, caso vença na receção ao Rio Ave, quinto posicionado, uma vez que tem vantagem na diferença de golos em relação aos rivais lisboetas.



Nesta altura a classificação do campeonato é liderada pelo Sporting com 50 pontos, seguido do FC Porto com 49, o terceiro é o Benfica com 47 pontos e o quarto o Sporting de Braga com 43.

Segundo e quarto medem forças no Dragão

FC Porto e Sporting de Braga defrontam-se no Estádio do Dragão, a partir das 20h30, com o relato do jogo na Antena 1.



Vindo de dois empates -- frente ao Sporting, para a Taça da Liga, e em casa do Moreirense --, o FC Porto joga com o Sporting de Braga, que venceu cinco dos últimos seis encontros -- apenas perdeu com o Benfica -- e 12 dos derradeiros 15, mas que não vence no Dragão há 13 jogos para o campeonato.



Nos "dragões", o treinador Sérgio Conceição não deverá poder contar com o médio Danilo Pereira e tem o central espanhol Marcano e o médio André André em dúvida, mas os reforços Gonçalo Paciência, resgatado ao Vitória de Setúbal, e Yordan Osorio, emprestado pelo Tondela, já podem ser utilizados.



Apesar da formação azul e branca ter denotado menor fulgor nos últimos desafios, na antevisão do encontro o técnico Sérgio Conceição assegurou que não há cansaço na equipa.





"Águias" querem quebrar o enguiço com os vila-condenses

Do lado dos "asenalistas" do Minho as ausências são três e todas de jogadores lesionados de longa duração: Marafona, Ricardo Ferreira e Fransérgio.O técnico dos bracarenses Abel Ferreira sabe que só há uma forma de ganhar à equipa do FC Porto é a formação que dirige ser superior ao adversário durante o encontro.Cerca de duas horas antes do encontro entre FC Porto e Sporting de Braga, o Benfica recebe o Rio Ave, que empatou com as "águias" na primeira volta e já as afastou, também em Vila do Conde, da Taça de Portugal, podendo chegar ao primeiro lugar, depois de uma primeira tentativa falhada na sexta-feira, ao empatar 1-1 no Restelo.Sem Krovinovic, afastado até final da temporada, o Benfica, que só cedeu dois pontos em casa (1-1 com o Sporting), procura "vingar-se" dos vila-condenses, que nunca venceram na Luz, limitando-se a quatro empates, o último em 2005.Os encarnados somam 14 encontros sem perder (10 vitórias e quatro empates), desde a única derrota na prova (1-2 no Bessa), enquanto o Rio Ave vem de um expressivo desaire por 4-1 em Portimão.A formação do clube da Luz não deve mexer no "onze" que tem sido padrão nos últimos jogos e a ocupar o lugar do lesionado Krovinovic deverá continuar João Carvalho.Na conferência de imprensa de lançamento do desafio o treinador Rui Vitória deixou a receita para levar de vencida o Rio Ave: jogar nos limites.A equipa verde e branca de Vila do Conde avança para o encontro deste sábado com as ausências de Yuri Ribeiro (emprestado pelo Benfica), Pelé, Lionn, Geslon Dala e Nadjack (lesionados).Apesar da derrota pesada sofirda pelos vila-condenses no Algarve, frente ao Portimonense, na última jornada, o técnico Miguel Cardoso pede uma equipa igual a si própria na Luz e rejeita a ideia da equipa estar a travessar um mau momento de forma.Depois dos jogos no Dragão e na Luz o campeonato regressa este domingo com destaque para a visita do líder Sporting ao Estoril.- Domingo, 4 fev:Feirense - Desportivo de Chaves, 16h00Tondela - Moreirense, 16h00Estoril Praia - Sporting, 18h00 (Sport TV)Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira, 20h15- Segunda-feira, 5 fev:Marítimo - Portimonense, 19h00Vitória de Setúbal - Belenenses, 21h00- Terça-feira, 6 fev:Desportivo das Aves - Boavista, 20h00.