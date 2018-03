FC Porto e Sporting contam armas na véspera do clássico

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Mar, 2018, 08:00 / atualizado em 01 Mar, 2018, 08:00 | 1.ª Liga

As duas equipas debatem-se com problemas para constituir os melhores “onzes” idealizados pelos técnicos Sérgio Conceição e Jorge Jesus.



Do lado dos portistas Danilo, Alex Telles, Ricardo Pereira, Corona, Aboubakar e Soares estão lesionados e a recuperação a tempo é mais ou menos problemática conforme os casos.



Seguros no “onze” titular do meio-campo para a frente estão apenas Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi e Marega.



Do lado dos sportinguistas Piccini treina condicionado e está fora do jogo. Por castigo Gelson e Petrovic também estarão ausentes embora os responsáveis leoninos já tenham apresentado recurso dos castigos aplicados.



A maior preocupação do treinador leonino centra-se no avançado Bas Dost que recupera de uma lesão na face posterior da coxa direita. Se não recuperar a termpo Doumbia, Montero e Rafael Leão são as alternativas para a frente de ataque.



O lugar do influente Gelson Martins poderá ser ocupado por Rúben Ribeiro, ex-Rio Ave, e a única contratação de janeiro que o técnico já revelou publicamente ter visto como reforço para entrar de imediato na equipa.



Ao início da tarde os dois treinadores, em conferência de imprensa, fazem a antevisão da partida.

Lotação esgotada

Para o clássico, ao início desta quinta-feira, só falta vender 1500 bilhetes para que o Estádio do Dragão registe lotação esgotada.



A empresa Metro do Porto já anunciou o reforço das linhas de metro de forma a facilitar as deslocações dos adeptos. A partir das 19h00 no dia do jogo vão circular mais composições duplas.

Contas diversas

Na antevéspera do encontro entre “dragões” e “leões” ficaram a conhecer-se as contas das duas SAD’s relativas ao primeiro semestre do ano.



O FC Porto revelou um resultado negativo de 23,9 milhões de euros, o que quer dizer que o segundo semestre tem de dar um lucro de pelo menos quatro milhões de euros para que sejam cumpridas as exigências da UEFA.



Quanto ao Sporting apresentou um resultado líquido positivo de 10,1 milhões de euros na primeira metade do ano de 2018, resultado para o qual contribuiu de forma decisiva a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões.