FC Porto e Sporting continuam luta pela liderança da I Liga

Mário Aleixo - RTP 19 Jan, 2018, 08:02 / atualizado em 19 Jan, 2018, 08:02 | 1.ª Liga

À entrada para a 19ª jornada, os “leões” têm 46 pontos, mais um do que o FC Porto, que tem menos um jogo -- o encontro da última ronda, frente ao Estoril Praia, foi interrompido ao intervalo --, e mais três do que o Benfica.



Na abertura da ronda, hoje (sexta-feira), o Sporting visita o terreno do Vitória de Setúbal, penúltimo classificado, onde venceu nas últimas quatro edições da I Liga.



Os “leões”, que são uma das duas equipas invictas no campeonato, a par com o FC Porto, encontram um Vitória de Setúbal em crise de resultados, com nove jogos sem vencer no campeonato, apesar de, pelo meio, ter assegurado a presença na meia-final da Taça da Liga.

"Dragão" com um olho no Bonfim

Duas horas mais tarde depois do início do encontro do Estádio do Bonfim, o FC Porto recebe o Tondela, que está num tranquilo 10º lugar, nove pontos acima da zona de despromoção, num encontro em que o argelino Brahimi está em dúvida nos “dragões”.



Este será o sexto encontro entre as duas equipas no campeonato, com o Tondela a visitar pela terceira vez o Estádio do Dragão, onde venceu em 2015/16.

"Águias" concentradas em si próprias

No dia seguinte, o Benfica recebe o Desportivo de Chaves, sexto classificado, num encontro em que não poderá contar com o lateral André Almeida, castigado, e, provavelmente, com Luisão, ainda lesionado.



Com apenas uma derrota no campeonato e num Estádio da Luz que tem sido uma fortaleza e no qual cedeu apenas um empate frente ao Sporting (1-1), o Benfica surge como favorito, perante uns flavienses motivados pela sua melhor série no campeonato -- oito jogos sem perder e três vitórias consecutivas fora de casa.

As outras lutas

Após a derrota em casa, frente ao Benfica (3-1), na última jornada, o Sp. Braga procura manter-se na perseguição ao trio da frente -- está a seis pontos das “águias” --, na visita de sábado ao Portimonense, 12º classificado e sem vitórias nos últimos seis jogos.



Na quinta posição, a sete pontos dos bracarenses, está o Rio Ave, que recebe no domingo o Boavista, oitavo classificado, um dia depois de o Marítimo regressar a casa, onde perdeu há duas rondas, após 24 jogos sem derrotas para o campeonato, recebendo o Belenenses, que estreia Silas no comando técnico, após a saída de Domingos Paciência.



Também em estreia no banco estará João Henriques, que vai fazer o seu primeiro jogo no comando do Paços de Ferreira (15.º) -- substituiu Petit --, procurando interromper uma série de oito jogos no campeonato em casa do Desportivo das Aves (16.º), sem vencer há cinco encontros.



Com quatro derrotas consecutivas, o V. Guimarães (nono posicionado) recebe o lanterna-vermelha Estoril-Praia, que tem apenas um triunfo nos últimos 14 jogos na Liga.



À procura de pontos para se afastarem da zona de descida, Feirense (13.º classificado) e Moreirense (15.º) defrontam-se no domingo.

Programa da 19ª jornada:

- Sexta-feira, 19 jan:



Vitória de Setúbal -- Sporting, 19h00



FC Porto -- Tondela, 21h00



- Sábado, 20 jan:



Marítimo -- Belenenses, 16h00



Benfica - Desportivo de Chaves, 18h15



Portimonense - Sporting de Braga, 20h30



- Domingo, 21 jan:



Desportivo das Aves - Paços de Ferreira, 16h00



Feirense -- Moreirense, 16h00



Rio Ave -- Boavista, 18h00



Vitória de Guimarães -- Estoril Praia, 20h15.