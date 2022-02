FC Porto e Sporting fazem contas para o título

O jogo, com início às 20h15 e arbitragem de João Pinheiro, pode deixar, em caso de vitória, o FC Porto embalado para o título, com 12 pontos de vantagem para o Sporting, ou, em contrapartida, relançar a candidatura do Sporting, que poderá reduzir a desvantagem para três pontos em caso de triunfo.A um terço do final do campeonato, o grande risco está do lado do Sporting, com o campeão em título proibido de perder, sob pena de ver o rival alargar a distância para complicados nove pontos e ter ainda vantagem no confronto direto.Na primeira volta, no Estádio José Alvalade, as duas equipas empataram 1-1, depois de na última época também terem empatado nos dois jogos do campeonato.Os "dragões" podem ainda alcançar a 17.ª vitória consecutiva na Liga, superando os registos de André Villas-Boas (2010/11) e do inglês Robert Kelly, em 1946/47, pelo Sporting, mas ainda aquém das 23 vitórias de Jimmy Hagan (1972/73), com o Benfica.Não é, certamente, o duelo mais acessível para se baterem recordes, em que o FC Porto persegue também o seu 50.º jogo consecutivo sem perder na I Liga, algo que não acontece desde 30 de outubro de 2020, embora a sua melhor série seja de 55 jogos, entre 2009/10 e 2011/12.

O clássico de hoje abre a 22.ª jornada, na qual o Benfica, terceiro classificado, a distantes 12 pontos do FC Porto e a seis do Sporting, recebe no sábado o Santa Clara, em jogo com início às 18h00.