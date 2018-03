FC Porto e Sporting prometem aquecer noite de inverno

Màrio Aleixo - RTP Comentários 02 Mar, 2018, 08:48 / atualizado em 02 Mar, 2018, 08:48 | 1.ª Liga

Faltam vender mil bilhetes para que o clássico tenha lotação esgotada.



A previsão meteorológica para a hora do jogo é de 11 graus e chuva moderada.



As portas do estádio abrem duas horas antes do pontapé de saída.



O jogo está desde já marcado pelas lesões que afetam as duas equipas



Do lado dos portistas Danilo, Alex Telles, Ricardo Pereira, Corona, Aboubakar e Soares estão lesionados e a recuperação a tempo é mais ou menos problemática conforme os casos.



Seguros no “onze” titular do meio-campo para a frente estão apenas Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi e Marega.



Do lado dos sportinguistas Piccini treina condicionado e está fora do jogo. Por castigo Gelson e Petrovic também estarão ausentes embora os responsáveis leoninos já tenham apresentado recurso dos castigos aplicados.



A maior preocupação do treinador leonino centra-se no avançado Bas Dost que recupera de uma lesão na face posterior da coxa direita. Se não recuperar a termpo Doumbia, Montero e Rafael Leão são as alternativas para a frente de ataque.



O lugar do influente Gelson Martins poderá ser ocupado por Rúben Ribeiro, ex-Rio Ave, e a única contratação de janeiro que o técnico já revelou publicamente ter visto como reforço para entrar de imediato na equipa.



Na antevisão da partida o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, manifestou o desejo de vencer mas alertou para o facto de ainda haver muito campeonato para jogar.





Também no lançamento da partida o técnico dos sportinguistas, Jorge Jesus, reconheceu que uma eventual derrota da sua equipa dificultará a luta pelo título de campeão.Os dados estão lançados falta saber quem será o árbitro da partida o que deverá acontecer ao final da manhã ou início da tarde.