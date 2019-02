FC Porto enfrenta teste difícil frente ao Moreirense

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Fev, 2019, 08:16 / atualizado em 08 Fev, 2019, 08:16 | 1.ª Liga

Os "dragões" viram no fim de semana passado a vantagem no campeonato reduzida para três pontos, ao empatarem em Guimarães, sem golos, e assistirem à vitória do Benfica em casa do Sporting (4-2).





À partida para o desafio desta noite, no estádio comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, 16 pontos separam as duas equipas com vantagem para os azuis e brancos.







Os cónegos avançam para o desafio com duas baixas: Ricardo Almeida e Nene estão lesionados.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos verde e brancos, Ivo Vieira, teceu elogios ao adversário mas vincou o desejo de ganhar o encontro.













Do lado dos "dragões" há três ausências por lesão: Aboubakar, Marega e Marius.







O técnico, Sérgio Conceição, destacou a necessidade da equipa impor uma dinâmica própria capaz de superar a ausência do lesionado Marega.













O encontro tem o início marcado para as 20h30 com relato na Antena 1 do jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Nuno Braga e os comentários de Manuel Queiroz.

Na perseguição ao FC Porto



Com o Benfica tão perto e com o SC Braga a quatro pontos, os pupilos de Sérgio Conceição começam a estar pressionados, numa fase da prova em que deixam de contar com Moussa Marega, por lesão.



O Moreirense, grande surpresa da I Liga, chega a esta ronda como candidato à Europa, colocado no quinto posto com 34 pontos, a ganhar na luta direta com o Vitória de Guimarães, sexto a dois pontos.Os outros "grandes" só jogam no domingo - o SC Braga recebe o Desportivo de Chaves, o Benfica procura mais uma vitória na "era" Bruno Lage na receção ao Nacional e o Sporting vai ao campo do Feirense.