FC Porto goleia e regressa à liderança do campeonato

Mário Aleixo - RTP 11 Dez, 2017, 08:18 / atualizado em 11 Dez, 2017, 08:18 | 1.ª Liga

Depois dos empates com Desportivo das Aves (1-1) e Benfica (0-0), os comandados de Sérgio Conceição não sentiram dificuldades em golear os sadinos. Aboubakar, autor de três golos, foi a figura de um encontro em que Marega (bisou) também se destacou.



O V. Setúbal, que viu o seu treinador José Couceiro ser expulso do banco de suplentes devido a protestos, somou a quinta derrota consecutiva na prova e mantém-se na 16ª posição da classificação com dois pontos de vantagem para os últimos classificados (Moreirense e Estoril-Praia).



Os "dragões" partilham a liderança do campeonato com o Sporting a três jornadas do final da primeira volta. O Benfica mantém-se a três pontos de distância do duo da frente.



A meio da semana realiza-se mais uma eliminatória da Taça de Portugal e no próximo fim de semana joga-se mais uma jornada do campeonato com o FC Porto a receber o Marítimo, o Sporting a fazer a receção ao Portimonense e o Benfica a deslocar-se a Tondela.