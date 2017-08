FC Porto inicia preparação do jogo com o Tondela sem Soares e Rafa

Lusa 11 Ago, 2017, 07:34 | 1.ª Liga

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões`, a sessão de preparação decorreu em conjunto com o FC Porto B, no Olival, e o treinador Sérgio Conceição não contou com o avançado Soares e com o defesa Rafa, submetidos apenas a tratamento.

Substituído aos 32 minutos do encontro de quarta-feira frente ao Estoril-Praia (4-0), de estreia na I Liga, Soares fez tratamento a uma distensão muscular na coxa direita e o defesa Rafa seguiu o tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo.

O plantel do FC Porto volta a treinar pelas 10:00 de sexta-feira, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, numa sessão para decorrer à porta fechada.