FC Porto na máxima força antes de receber Besiktas

Lusa 12 Set, 2017, 15:20 | 1.ª Liga

Sem lesionados, o treinador Sérgio Conceição contou com todo o grupo no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia.



Fora dos planos do técnico portista para o jogo de quarta-feira, no Estádio do Dragão, estão por motivos disciplinares o camaronês Aboubakar e o uruguaio Maxi Pereira.



O FC Porto lidera, a par do Sporting, a I Liga de futebol com o pleno de 15 pontos em cinco jornadas, enquanto o Besiktas comanda o campeonato turco com os mesmos 10 pontos do Galatasaray, em quatro rondas.



FC Porto e Besiktas defrontam-se na quarta-feira, a partir das 19h45, sob arbitragem do inglês Anthony Taylor.