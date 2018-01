FC Porto prepara Tondela ainda sem Brahimi

Lusa 17 Jan, 2018, 21:58 | 1.ª Liga

Em sessão que decorreu à porta fechada, os ‘dragões’ informaram no seu site que Sérgio Conceição continua sem contar com os médios ofensivos Brahimi e Octávio, bem como o guarda-redes Fabiano, todos a recuperar de problemas físicos.



O argelino Brahimi e o brasileiro Fabiano realizaram treino integrado condicionado, enquanto o ‘canarinho’ Otávio fez treino condicionado e trabalho de ginásio.



O plantel volta a treinar quinta-feira, às 11:00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, novamente à porta fechada.



A partir das 12h30, o treinador Sérgio Conceição promove a conferência de imprensa de antevisão ao desafio que vai decorrer às 21h00 no Estádio do Dragão.



O FC Porto é segundo do campeonato com 45 pontos, a um do Sporting, mas ainda com a segunda parte da visita ao Estoril-Praia por disputar (interrompido ao intervalo, quando os ‘canarinhos’ venciam por 1-0, devido a problemas de segurança numa bancada), enquanto o Tondela é 10.º com 22.