FC Porto procura em Tondela não descolar dos primeiros

Mário Aleixo - RTP 13 Ago, 2017, 10:13 | 1.ª Liga

A equipa do FC Porto corre para garantir um lugar entre os primeiros do campeonato | Epa-Mário Guzman

Depois de golear o Estoril-Praia por 4-0, no Dragão, a equipa de Sérgio Conceição viaja até Tondela em busca de novo êxito, perante adversário que vem de um empate 1-1 em casa do Feirense.



Depois de perder na estreia, por 3-1, na Luz, frente ao Benfica, o Sporting de Braga recebe o Portimonense, que regressou ao convívio dos grandes com um triunfo por 2-1 sobre o Boavista.



Paços de Ferreira, derrotado por 1-0 no terreno do Marítimo, e Desportivo das Aves, que perdeu ante o seu público frente ao Sporting (0-2), procuram os primeiros pontos na prova.



O campeão Benfica joga apenas segunda-feira, visitando o Desportivo de Chaves, no encerramento da ronda, depois de o Estoril-Praia receber o Vitória de Guimarães.



Programa e resultados da segunda jornada da Liga:



- Sexta-feira, 11 ago:



Sporting - Vitória de Setúbal, 1-0.



- Sábado, 12 ago:



Moreirense - Feirense, 0-0.



Belenenses - Marítimo, 1-0.



Boavista - Rio Ave, 1-2.



- Domingo, 13 ago:



Paços de Ferreira - Desportivo das Aves, 16h00



Sporting de Braga - Portimonense, 18h00



Tondela - FC Porto, 20h15



- Segunda-feira, 14 ago:



Estoril-Praia - Vitória de Guimarães, 19h00



Desportivo de Chaves - Benfica, 21h00