FC Porto procura igualar provisoriamente Benfica na liderança da I Liga

06 Mai, 2017 | 1.ª Liga

Sem Danilo e Maxi Pereira, os 'dragões', que somam 72 pontos, menos três do que as 'águias', jogam, a partir das 20:30, no Funchal, onde os anfitriões, que ainda aspiram ao quinto lugar, não perdem há 13 jogos.



O Marítimo soma 47 pontos, menos quatro do que o Sporting de Braga, que foi derrotado na sexta-feira em Moreira de Cónegos, por 2-1.



A visita do FC Porto ao Marítimo vai ser arbitrada por Jorge Sousa, da associação do Porto.



Antes do embate entre os tranquilos Feirense, oitavo classificado com 39, e Paços de Ferreira, 12.º com 35, marcado para as 18:15, o lanterna-vermelha Nacional, já despromovido à II Liga, visita o igualmente seguro Boavista, nono com 38, a partir das 16:00.



O Benfica joga em Vila do Conde no domingo, no mesmo dia em que o Sporting recebe o Belenenses, o Tondela defronta o Vitória de Setúbal, num encontro em que os viseenses necessitam pontuar para manter a esperança na manutenção, e o Vitória de Guimarães recebe o Arouca.



A ronda encerra na segunda-feira, com a receção do Estoril-Praia ao Desportivo de Chaves.