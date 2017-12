FC Porto procura manter liderança partilhada com o Sporting

Lusa 10 Dez, 2017, 10:08 | 1.ª Liga

Os ‘dragões’ entram em campo um dia depois de o Sporting se ter isolado no comando, com um triunfo em casa do Boavista (3-1), e de o Benfica os ter alcançado, ao vencer em casa o Estoril-Praia (3-1).



O FC Porto vem de dois empates consecutivos no campeonato, mas apresenta-se moralizado com a recente qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões e visitam uma equipa com a qual empataram na última temporada (0-0), após 16 triunfos consecutivos no Estádio do Bonfim.



O Vitória de Setúbal, 16.º e primeiro acima da zona de manutenção, encontra-se em crise institucional e de resultados, vindo de cinco derrotas consecutivas em todas as competições.



A fazer um campeonato tranquilo e sem derrotas há seis encontros, o Portimonense, nono classificado, recebe o Desportivo de Chaves, 12.º e que atravessa uma das melhores fases da temporada, com três encontros sem perder.



Num embate entre duas equipas que vêm de três derrotas consecutivas, o Belenenses, 10.º posicionado, recebe no domingo o Paços de Ferreira, 14.º.



A ronda fica completa na segunda-feira, com a receção do Vitória de Guimarães ao Feirense e a visita do Sporting de Braga ao Marítimo.