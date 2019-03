FC Porto procura o regresso ao topo

Lusa Comentários 10 Mar, 2019, 10:27 | 1.ª Liga

À entrada para a 25.ª jornada da I Liga, o campeão nacional ocupa o segundo lugar na classificação, com menos dois pontos do que o Benfica, e isolar-se-á na liderança se vencer em Santa Maria da Feira, pelo menos durante 24 horas, uma vez que o rival lisboeta recebe o Belenenses na segunda-feira, no encontro que encerra a ronda.



A equipa treinada por Sérgio Conceição pareceu ter ultrapassado a derrota sofrida frente ao Benfica em pleno Estádio do Dragão, por 2-1, na jornada anterior, ao impor-se à Roma por 3-1, na quarta-feira, qualificando-se para os quartos de final da Liga dos Campeões.



O Feirense, que poderá estabelecer um recorde de 23 jogos seguidos sem vencer na I Liga, ultrapassando o registo negativo do Varzim em 1984/85, com 22, tentará aproveitar o desgaste físico dos jogadores do FC Porto, uma vez que a partida frente à Roma apenas foi decidida no prolongamento.



A equipa portuense tenta ainda recolocar em cinco pontos a vantagem sobre o Sporting de Braga, terceiro colocado, que no sábado venceu por 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães e ficou a dois de distância, e oito pontos sobre o Sporting, quarto posicionado, que ficou a cinco dos ‘dragões’ graças ao triunfo por 2-1 na visita ao estádio do Boavista, ambos no sábado.



Os restantes três jogos de hoje centram-se na luta pela manutenção no escalão principal, com destaque para o confronto entre o Vitória de Setúbal e o Tondela, 15.º e 16.º classificados, respetivamente, equipas que estão imediatamente acima e abaixo da linha de despromoção, separadas por um ponto.