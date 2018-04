FC Porto procura triunfo frente ao Vitória de Setúbal

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Abr, 2018, 08:22 / atualizado em 23 Abr, 2018, 08:22 | 1.ª Liga

Nesta altura o Benfica comanda com 77 pontos, seguido do FC Porto com 76 e menos um jogo, do Sporting com 74 e do Sporting de Braga com 71.



Os azuis e brancos avançam para o encontro sem o lesionado Danilo e o castigado Otávio. Marega e Soares que apresentam padrões de fadiga física acima do normal poderão vir a ser ou não poupados ou, pelo menos, um deles.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, só admite encarar o encontro com um objetivo: ganhar.





Do lado dos setubalenses há um leque alargado de ausências por lesão: Nuno Pinto, Luís Filipe, André Sousa, João Teixeira e Tomás Podstawki. Também André Pereira estará fora do jogo por estar cedido pelo FC Porto ao V. Setúbal.No lançamento da partida o técnico dos sadinos, José Couceiro, fez saber que não lhe interessam as contas do título e adverte que a sua equipa alimenta a esperança de pontuar jogando ao ataque e só depois defender.O jogo encerra a 31.ª jornada, a 32.ª ronda tem o início marcado para a próxima sexta-feira com um dérbi minhoto entre V. Guimarães e Moreirense.Benfica-Tondela, 18h15Portimonense-Sporting, 20h30Marítimo-FC Porto, 18h00Belenenses-Sp. Braga, 20h15