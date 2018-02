FC Porto prossegue preparação em Lagos com cinco baixas

Lusa Comentários 23 Fev, 2018, 16:47 | 1.ª Liga

Os portistas preparam em Lagos, no Algarve, o jogo de domingo com o Portimonense, para onde se deslocaram após a realização, na quarta-feira, da segunda parte do encontro com o Estoril Praia (1-3), marcado pela lesão de Alex Telles.



De acordo com o sítio dos ‘dragões’, o brasileiro Alex Telles e o mexicano Jesús Corona realizaram tratamento às lesões, Ricardo e Danilo efetuaram tratamento e trabalho de ginásio e o camaronês Vicent Aboubakar fez treino condicionado e ginásio.



O plantel portista volta a treinar em Lagos na manhã de sábado, à porta fechada, e no final da sessão, pelas 12:30, o treinador Sérgio Conceição abordará, em conferência de imprensa, o jogo com o Portimonense.



O FC Porto, que lidera com cinco pontos de vantagem sobre os rivais Benfica (segundo) e Sporting (terceiro), defronta pelas 20h15 de domingo o Portimonense (10.º), para a 24.ª jornada da I Liga.