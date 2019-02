FC Porto prosseguiu preparação da receção ao Benfica com Aboubakar condicionado

Lusa Comentários 28 Fev, 2019, 20:17 | 1.ª Liga

FC Porto vai iniciar Clássico com o Benfica com um ponto de vantagem | José Coelho - EPA

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões`, o brasileiro Jorge esteve ausente da sessão orientada pelo treinador Sérgio Conceição, no Olival, em Vila Nova de Gaia, devidamente autorizado "para resolver assuntos pessoais".

Os campeões nacionais voltam a treinar pelas 11h00 horas de sexta-feira, novamente no Olival, com uma sessão à porta fechada. A partir das 12:30, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Benfica.

O líder FC Porto, com 57 pontos, recebe o Benfica, segundo com menos um, pelas 20:30 de sábado, no estádio do Dragão, no `jogo grande` da 24.ª jornada e de crucial importância para a tabela classificativa da I Liga de futebol.