FC Porto recebe Estoril e aposta tudo na vitória

Mário Aleixo - RTP 09 Ago, 2017, 09:45 / atualizado em 09 Ago, 2017, 09:46 | 1.ª Liga

A equipa do FC Porto tem sede de vitórias e quer começar a ganhar no campeonato | Epa-José Coelho

A equipa da Invicta tem dois jogadores afastados do desafio. Layún e Rafa estão lesionados.



Soares estava em dúvida mas está apto para o encontro e deverá fazer dupla no ataque com Aboubakar.



Na antevisão da partida o treinador Sérgio Conceição manifestou o desejo de dar continuidade às boas exibições e resultados alcançados na pré-época.





Operacional está também Rui Pedro. O jovem fez gestão de esforço no início da semana mas voltou a treinar sem limitações na terça-feira.Do lado dos estorilistas espera-se um ambiente terrível no Dragão e uma equipa à imagem do atual treinador.A formação “canarinha” apresenta-se sem Nuno Lopes e Thiago Cardoso (lesionados) e Fernando Fonseca emprestado pelo FC Porto. Em dúvida estão Kléber e André Claro.O técnico Pedro Emanuel no lançamento do desafio prometeu encarar o adversário cara a cara e tentar surpreendê-lo na sua retaguarda.O jogo será arbitrado por Hugo Miguel e terá relato na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Cláudia Martins e os comentários de Manuel Queiroz.