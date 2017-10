FC Porto regressa aos treinos ainda sem Soares

Lusa 25 Out, 2017, 16:11 | 1.ª Liga

O jogador continua “entregue ao departamento médico, a recuperar de lesão”, segundo informação avançada pelo clube, acrescentando que no treino de hoje o treinador portista não contou também com o defesa Diogo Dalot, que trabalhou na equipa ‘B’.



Soares, que esta época tem sido afetado por lesões, não joga desde 22 de setembro, quando saiu aos 16 minutos do jogo entre FC Porto e Portimonense (5-2), da I Liga, e hoje fez treino condicionado e trabalho de ginásio.



Na terça-feira, a equipa portista estreou-se na edição 2017/18 da Taça da Liga, com um inesperado empate sem golos frente a um adversário da II Liga, em jogo da segunda jornada do grupo C da competição.



Os ‘dragões’ têm o seu jogo da primeira jornada agendado apenas para 21 de dezembro, frente ao Rio Ave.



Esta semana a equipa, que é líder do campeonato, prepara a visita de sábado ao Boavista (20:30), em jogo da décima jornada, e antes de receber na quarta-feira os alemães do Leipzig, na quarta ronda da Liga dos Campeões.