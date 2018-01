FC Porto, Sporting e Benfica entre os jogos e a contestação

Mário Aleixo - RTP 07 Jan, 2018, 09:53 / atualizado em 07 Jan, 2018, 09:53 | 1.ª Liga

O FC Porto e o Sporting discutem o estatuto de "campeão de inverno" da I Liga de futebol, recebendo Vitória de Guimarães e Marítimo, respetivamente, na 17ª e última jornada da primeira volta.



"Dragões" e "leões", que nunca tinham completado ambos 16 jornadas invictos, apresentam-se separados por dois pontos, com vantagem para o FC Porto, que joga às 20h15, depois de conhecer o resultado do Sporting.



Líder do campeonato, com 42 pontos, o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães, sétimo classificado, equipa que os portistas afastaram na Taça de Portugal (4-0), embora seja tradicionalmente um adversário difícil.



À margem do jogo na conferência de imprensa que seria de antevisão do encontro o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, voltou atrás no tempo para arrasar a última arbitragem do desafio realizado pela sua equipa em Santa Maria da Feira.





O Sporting, que vem de empate 1-1 na Luz frente ao Benfica, joga às 18h00 em casa com o Marítimo, sexto classificado, que vem de derrota caseira com o Desportivo de Chaves.Também passando ao lado do jogo de Alvalade o técnico dos verde e brancos, Jorge Jesus, voltou a atirar-se às arbitragens dos jogos do Benfica e aconselhou os responsáveis do clube da águia a analisar essas arbitragens.Antes, o tetracampeão Benfica, que dista cinco pontos do comando, joga no terreno do Moreirense pelas 16h00, sabendo que já não tem muita margem de erro para continuar a lutar pelo título.Para não fugir à regra o treinador dos encarnados, Rui Vitória, acusou Sérgio Concieção de incoerência na análise às arbitragens.Com 37 pontos, os encarnados foram igualados pelo o Sp. Braga, que abriu a jornada no sábado com uma vitória sobre o Rio Ave por 2-1.À margem das polémicas sobre arbitragem os adversários dos três grandes prosseguiram a preparação dos seus jogos.O V. Guimarães vai ao Dragão sob o espetro de alguma vulnerabilidade na defesa. A equipa estás a sofrer muitos golos e pela frente terá o ataque mais perigoso do campeonato.O Marítimo promete chegar a Alvalade com vontade de discutir o jogo. O treinador dos insulares, Daniel Ramos, avisou na antevisão da partida que a sua equipa não vai só defender.O Moreirense está animado e no lançamento do desafio com o Benfica o treinador dos "cónegos", Sérgio Vieira, lembrou que a ocasião é boa para receber o atual campeão, após duas vitórias consecutivas.A última jornada da primeira volta do campeonato está aí e promete trazer de volta muita emoção.