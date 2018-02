FC Porto tenta recolocar-se cinco pontos à frente do Benfica na I Liga

Lusa Comentários 25 Fev, 2018, 11:39 | 1.ª Liga

Acabados de vencer por 3-1 no Estoril, na conclusão, a meio da semana, dos 45 minutos em falta da 18.ª ronda, os 'dragões' procuram o quinto triunfo consecutivo e a 10.ª vitória nos derradeiros 11 embates, com um 0-0 com o Moreirense pelo meio.



Únicos invictos na prova, os comandados de Sérgio Conceição somam oito vitórias e três empates nos jogos fora, com 22 golos marcados e apenas quatro sofridos.



Do outro lado, vai estar um Portimonense relativamente tranquilo na tabela - no 10.º lugar, com 27 pontos, sete acima da 'linha de 'agua' --, mas que venceu menos de metade dos jogos realizados em casa, onde soma cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas (20-15 em golos).



Caso consiga triunfar, o FC Porto recoloca-se com mais cinco pontos do que o Benfica e fica, provisoriamente, com mais oito do que o Sporting, que só joga na segunda-feira, em casa, perante o Moreirense, quatro dias antes de visitar o Dragão.



Nos outros encontros do dia, o Desportivo de Chaves recebe o Estoril Praia, com os transmontanos (sextos, com 33 pontos) a tentarem aproximar-se da Europa e os 'canarinhos' (no 16.º posto, com 21) a procurarem afastar-se dos lugares de descida.



Por seu lado, o Boavista vai tentar recuperar o sétimo lugar, perdido no sábado, à condição, para o Marítimo (3-2 ao Vitória de Guimarães), necessitando para isso de ganhar em casa ao Vitória de Setúbal, que só está um ponto acima da 'linha de água'.