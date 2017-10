FC Porto tenta recuperar liderança no Bessa

Lusa 28 Out, 2017, 10:39 / atualizado em 28 Out, 2017, 10:39 | 1.ª Liga

A vitória estará no pensamento dos 'azuis e brancos', já que o Sporting passou para a frente do campeonato na sexta-feira, com a vitória (1-0) em casa do Rio Ave, e podem isolar-se novamente em caso de triunfo, sendo que, mesmo com o empate, ficam na frente por contarem melhor diferença de golos.



Do outro lado, surge um Boavista muito motivado com os recentes resultados -- na última jornada venceu 3-0 em casa do Estoril -, que o atiraram para a sétima posição com 13 pontos.



Além do dérbi do Bessa, realce para outros dois encontros, com o Marítimo a receber o Tondela e o Belenenses o Moreirense, numa jornada que se iniciou na sexta-feira com o encontro de Vila do Conde e com a receção do Benfica ao Feirense -- vitória 1-0 dos 'encarnados'.