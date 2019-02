FC Porto tenta segurar liderança em Tondela

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Fev, 2019, 08:08 / atualizado em 22 Fev, 2019, 08:08 | 1.ª Liga

Na primeira volta a equipa do FC Porto venceu o Tondela, por 1-0, no Dragão | Lusa

Os campeões ocupam o primeiro lugar com 54 pontos, mais um do que os encarnados, segundos classificados, e vão ao terreno do Tondela (11.º com 23 pontos) para tentar assegurar que chegam com esse estatuto ao clássico, marcado para 2 de março.



A equipa comandada por Sérgio Conceição não perde para o campeonato desde 7 de outubro de 2018, precisamente na visita ao Benfica (1-0), e regressou aos triunfos na jornada passada, na receção ao Vitória de Setúbal (2-0), depois de dois empates.





Com Brahimi em dúvida, mas sem Danilo, Marega, Aboubakar e Soares, este último por castigo, o FC Porto necessita de vencer, para aumentar provisoriamente para quatro pontos a vantagem sobre o Benfica, que recebe o Desportivo de Chaves, na segunda-feira.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, relativizou as ausências e encarou para o jogo com frontalidade.













Os beirões avançam para o desafio na máxima força.





Na antevisão da partida o técnico dos tondelenses, Pepa, admitiu que é preciso estar em campo o melhor Tondela para conseguir contrariar os portistas.







A jornada prossegue no fim de semana e encerra na segunda-feira, quando, além do encontro do Benfica frente ao Desportivo de Chaves, o Sporting vai visitar o Marítimo.





O jogo dos "dragões" em Tondela está marcado para as 21h15 e é antecedido da receção do SC Braga, terceiro classificado com 49, ao Belenenses, sétimo com 30.Os bracarenses, que vão visitar os azuis e brancos na terça-feira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, não vão poder contar com os castigados Fransérgio e Raul Silva, que incorre numa pena de três jogos, um por completar uma série de cartões amarelos e dois na sequência de uma agressão a Acuña, do Sporting.O embate entre os bracarenses, que perderam por 3-0 na visita ao Sporting na jornada passada, e os lisboetas, que não vencem há cinco jogos, está marcado para as 19h00.