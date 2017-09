FC Porto treina ainda sem Alex Telles e André André

Lusa 19 Set, 2017, 20:49 | 1.ª Liga

O lateral-esquerdo brasileiro e o médio português continuam a recuperar de problemas físicos: o defesa fez treino de recuperação e tratamento a uma mialgia de esforço no adutor direito, enquanto o seu companheiro tratou uma entorse do tornozelo esquerdo.



André Pereira, Galeno, Luizão, Fede Varela, Diogo Queirós, Ruben Macedo e Luís Mata foram os elementos da equipa B chamados a trabalhar com Sérgio Conceição.



O início da sessão foi animado pela comemoração do 25.º aniversário de Reyes, o central mexicano que teve de se sujeitar à habitual passagem pelo ‘túnel’ formado pelos companheiros de equipa.



O grupo volta ao trabalho na quarta-feira, às 10:00, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



O FC Porto lidera a Liga de futebol com o pleno de 18 pontos, os mesmos do Sporting, enquanto o Portimonense é 13.º com seis: as equipas defrontam-se na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão.