FC Porto treina ainda sem o lesionado Danilo

Lusa 03 Mai, 2017, 16:05 / atualizado em 03 Mai, 2017, 16:06 | 1.ª Liga

De acordo com a nota publicada no sítio dos `dragões`, o médio Danilo, suturado com nove pontos no joelho esquerdo, após o jogo com o Feirense (0-0), que o levou a falhar a deslocação a Chaves (0-2), fez tratamento e trabalho de ginásio.

Com o médio Danilo a ser o único a constar do boletim clínico dos portistas, o treinador Nuno Espirito Santo chamou os `bês` Mouhamed Mbaye, Fernando Fonseca, Inácio e Diogo Verdasca a integrar os trabalhos do plantel principal.

A preparação para o jogo nos Barreiros continua na quinta-feira, no Olival, com uma sessão à porta fechada, que terá início pelas 10h00. Pelas 12:30, Nuno Espírito Santo fará a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida.

A três jornadas do termo do campeonato da I Liga, e ainda com nove pontos em disputa, o FC Porto segue na segunda posição, a três pontos do líder Benfica (com vantagem para os portistas no `goal-average`), enquanto o Marítimo é sexto, a 25 pontos.Fernando Gomes anseia por escorregadela do Benfica

O administrador da SAD do FC Porto Fernando Gomes manifestou uma "grande esperança numa escorregadela" do Benfica nas três últimas jornadas da I Liga de futebol, acreditando que no fim "o campeonato será ‘azul e branco'".



"Uma grande esperança, não uma réstia. Espero que daqui até ao fim e nas três jornadas que faltam o FC Porto não perca pontos e que o nosso principal adversário [Benfica] acabe por escorregar", começou por dizer à margem do Estoril Open em Ténis.



Para o dirigente dos ‘dragões', as deslocações de FC Porto e Benfica da próxima jornada do campeonato, a casa do Marítimo e do Rio Ave, respetivamente, serão "difíceis" para ambos, no entanto, realçou a "motivação vivida no plantel azul".



"São duas deslocações difíceis, quer para o FC Porto, quer para o Benfica. O FC Porto tem que cumprir o seu dever que é voltar a ganhar. Jogar na Madeira não é fácil e o Marítimo tem sido sempre um adversário à altura. O FC Porto está motivado, os jogadores também e vão superar este momento. Todos os portistas têm a grande esperança que o fim de semana seja a favor do ‘azul e branco'", explicou.



Questionado se concorda que FC Porto tem sido prejudicado nos jogos durante a corrente época, Fernando Gomes lembrou que os casos "têm sido denunciados", reiterando que "pelo menos 13 grandes penalidades não foram assinaladas a favor dos dragões".



Por fim, o dirigente referiu ainda que "quando se erra demasiadas vezes para o mesmo lado o desgaste é maior para o plantel", dando a entender que possa "existir mais do que falha humana".