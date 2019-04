FC Porto triunfa sobre o Boavista e lidera campeonato à condição

Inês Geraldo - RTP Comentários 05 Abr, 2019, 22:43 | 1.ª Liga

Sem Sérgio Conceição no banco de suplentes, o FC Porto entrou em campo dominador e à procura do golo muito cedo na partida. Otávio deu o primeiro sinal de perigo aos nove minutos, e Soares, logo a seguir, fez dois grandes remates que Bracali travou.





O Boavista fez notar a sua presença no Dragão aos onze minutos, com Matheus Índio a rematar forte e por cima da baliza de Casillas. O FC Porto continuou à procura do tento de abertura e Soares, Brahimi, Danilo e Pepe não acertaram com os postes dos boavisteiros.





Até que aos 40 minutos, o árbitro Rui Costa entendeu que Raphael Silva fez falta sobre Brahimi na grande área dos Axadrezados e Tiquinho Soares converteu a grande penalidade, marcando o primeiro golo da noite.





Foto: Raphael Silva faz falta sobre Brahimi na grande área do Boavista - Fernando Veludo - Lusa







O Boavista respondeu com um remate forte de Rafael Costa que Casillas defendeu a custo e a primeira parte terminou com o regresso aos golos por parte de Moussa Marega. No entanto, o lance foi anulado por fora-de-jogo.





Na segunda metade, o FC Porto continuou a dominar as incidências e logo aos 48 minutos, Otávio, a passe de Corona, deixou um adversário pelo caminho e rematou de fora da área, batendo Bracali pela segunda vez na noite.





Depois da vantagem de dois golos, a equipa de Sérgio Conceição geriu as incidências da partida e viu o Boavista tentar chegar à baliza de Iker Casillas sem grande critério e com pouca intensidade. Marega ainda tentou novamente o regresso aos golos mas o pontapé saiu à figura de Bracali.





Nos últimos minutos, Brahimi tentou o golo com um remate acrobático mas o guardião brasileiro do Boavista defendeu.





Com esta vitória, o FC Porto volta a liderar a Liga à condição, à espera do que o Benfica vai fazer no domingo em Santa Maria da Feira, frente ao Feirense. O foco dos Dragões passa agora para a Liga dos Campeões, competição onde vai defrontar o Liverpool, em Anfield Road, na terça-feira.