FC Porto ultima preparação para jogo que pode ser do título

Os dois jogadores são as únicas baixas portistas, com Danilo a recuperar de uma rotura no tendão de Aquiles e Diogo Dalot nos primeiros dias de recuperação, depois de ter sido operado ao menisco externo do joelho direito.



O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, em sessão agendada para as 11h00, novamente no centro de estágios do Olival e à porta fechada



A equipa, líder isolada da I Liga com 82 pontos, com cinco de vantagem sobre Benfica e Sporting, ambos com 77, recebe o Feirense, 15.º com 30, no domingo, pelas 20h15.



Aos ‘dragões’ basta um ponto para conquistarem um título que foge há quatro temporadas para o Benfica, mas podem nem ter de esperar por domingo, se, no sábado, o dérbi entre Sporting e Benfica, no Estádio José Alvalade (20h30), terminar empatado.