FC Porto vence na pré-época dos três "grandes"

Mário Aleixo - RTP 31 Jul, 2017, 08:44 / atualizado em 31 Jul, 2017, 08:45 | 1.ª Liga

No tempo de preparar as equipas e perante o único dado objetivo – os resultados -, os “dragões” surgem em vantagem, embora a valia desses resultados no contexto de preparação seja relativa.



Em cinco desafios realizados frente a Cruz Azul (E.), Chivas (E.), V. Guimarães (V.), Portimonense (V.) e Deportivo da Counha (V.) os azuis e brancos alcançaram três vitórias e dois empates tendo marcado 13 golos e sofrido apenas três.



A seguir a nível de aproveitamento surge o Sporting com seis encontros jogados obtiveram três vitórias e três derrotas nos quais marcaram sete tentos e consentiram 11 frente às equipas do Valência (D.), Basileia (V.), Marselha (D.), Mónaco (V.), V. Guimarães (D.) e Fiorentina (V.).



Finalmente a equipa dos três “grandes” com menor aproveitamento foi o Benfica que em cinco jogos disputados conseguiram uma vitória e quatro derrotas tendo apontado cinco golos e sofreram 13 nos encontros com Young Boys (D.), Bétis (V.), Hull City (D.), Arsenal (D.) e Leipzig (D.).



A época oficial começa no próximo sábado com a realização do jogo Benfica-V. Guimarães, a contar para a Supertaça, marcado para as 20h45, do próximo sábado, no estádio de Aveiro.