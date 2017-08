FC Porto vence Paços de Ferreira em jogo-treino

Lusa 02 Ago, 2017, 15:14 | 1.ª Liga

Ao intervalo, os 'dragões' venciam por 1-0, com o golo apontado por Aboubakar, aos 34 minutos.



Ainda no primeiro tempo, Luiz Phellype desperdiçou uma grande penalidade para o Paços de Ferreira aos 43 minutos.



O jogador pacense acabou por igualar, aos 51, na sequência de um livre para a área apontado por André Leal.



Na parte final do treino, Layún, aos 70, Marega, aos 77, e Brahimi, aos 85, selaram o resultado final e a consequente vitória dos portistas.



O FC Porto realiza hoje às 20:00 horas o último jogo de preparação antes do arranque do campeonato, frente ao Gil Vicente.