FC Porto volta aos treinos com Loum, Danilo e Fábio Silva de regresso

Para preparar o jogo com o Vitória de Setúbal, no domingo e a contar para a Taça de Portugal, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, os ‘dragões’ já tiveram os dois médios de regresso das seleções nacionais, enquanto Fábio Silva regressou aos treinos, ainda que tenha feito treino condicionado devido a “uma mialgia num gémeo”.



O boletim clínico dos ‘azuis e brancos’ dá ainda conta do trabalho condicionado e ginásio de outros três jogadores portugueses – Pepe, Sérgio Oliveira e Romário Baró –, com 11 jogadores ainda ao serviço das seleções nacionais.



Tiago Estêvão, guarda-redes dos sub-19, foi chamado por Sérgio Conceição à equipa principal, que volta aos treinos na quarta-feira, de novo no centro de estágios do Olival.